«Дай Бог просто найти еду и выжить в эту зиму» – укро-политолог анонсирует «самый тяжелейший этап за пять лет»

Украина вступает в самый тяжелый осенне-зимний период в своей современной истории, когда помимо тепла и света проблемы будут также с продовольствием.
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