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Происшествия

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В ГВСУ СК России проведен личный прием членов семей военнослужащих из Калининграда

В ГВСУ СК России проведен личный прием членов семей военнослужащих из Калининграда

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи состоялся личный прием членов семей военнослужащих, включая участников специальной военной операции, проживающих в общежитии, расположенном в г.

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