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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач, «Даллас» справился с «Хьюстоном»

Лука Дончич набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач, «Даллас» справился с «Хьюстоном»

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич помог команде добиться победы в матче с «Хьюстоном» (121:115).

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