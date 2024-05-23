Брежнева осталась без семьи и денег, Меладзе живет на доходы от старых хитов: что случилось с продюсером и сбежавшей певицей после скандального развода

Константин и Вера поженились в 2015 году и прожили в браке 8 лет. Фото: Личная страница Константина Меладзе в социальных сетях В прошлом году «Комсомолка» первой рассказала о разводе 61-летнего продюсера Константина Меладзе и 42-летней певицы Веры Брежневой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии