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Брежнева осталась без семьи и денег, Меладзе живет на доходы от старых хитов: что случилось с продюсером и сбежавшей певицей после скандального развода

Брежнева осталась без семьи и денег, Меладзе живет на доходы от старых хитов: что случилось с продюсером и сбежавшей певицей после скандального развода

Константин и Вера поженились в 2015 году и прожили в браке 8 лет. Фото: Личная страница Константина Меладзе в социальных сетях В прошлом году «Комсомолка» первой рассказала о разводе 61-летнего продюсера Константина Меладзе и 42-летней певицы Веры Брежневой.

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