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В МИД РФ сделали заявление о смерти Навального*

Заявления германских властей об отравлении Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) прозвучали в 2020 году только после того, как его перевезли из гражданской больницы в военный госпиталь.

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