В школе в Капотне началась запись в предпрофессиональные классы

Школа в Капотне» объявила о начале записи старшеклассников в предпрофклассы. В таких классах учащиеся могут погрузиться в реальную профессиональную среду: они получают необходимые знания, проходят практику в компаниях, на производстве, в клиниках, самостоятельно создают проекты, участвуют в научных конференциях.