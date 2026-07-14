В школе в Капотне началась запись в предпрофессиональные классы

Школа в Капотне» объявила о начале записи старшеклассников в предпрофклассы. В таких классах учащиеся могут погрузиться в реальную профессиональную среду: они получают необходимые знания, проходят практику в компаниях, на производстве, в клиниках, самостоятельно создают проекты, участвуют в научных конференциях.
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