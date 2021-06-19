Когда позвал модератора на оскорбления или хвост виляет модератором

Денис ЛКультураКогда позвал модератора на оскорбления или хвост виляет модератором Модераторы это те, кто должен следить за порядком на форуме, вроде БЫ. Но не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд.Вернуться к статье1192НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилиса ОдинЕще забыл сказать про снос тем. Сносить целые темы, даже если они еще не в рассылке, а тем более, если их уже кто-то откомментировал, без объяснения причин - этого быть не должно. А в целом я статью одобряю. И кое-что можно сделать и без наличия специальных кнопок. Главное, возможность обсуждения статьи, но именно статьи, а не личностные наезды. Потому что есть пользователи, не отдающие себе отчета в том, что их слова оскорбляют оппонента, хотя матом и не являются. Это могут быть, например, некие предположения, провоцирующие оппонента оправдываться в том, чего он не делал (притом, что это осуждается обществом) или им самим.Денис ЛПро удаление тем в самом низу.Василиса ОдинДа,но маловато.)Денис ЛА ты отредактируй и добавь от себя, разрешаю.)))Василиса ОдинЯ в комментарии добавила.))) Пусть все недовольные и обиженные приходят и высказывают свое мнение, может, предложат чего дельного.)))Денис ЛВера уже высказала, только не по теме, она на своей ссылочной волне.)))Вера ФедороваМожно подумать, Вера хочет чего-то запредельного 🤗.Денис ЛНе знаю чё она думает, у неё непонятные тараканы.Вера ФедороваСсылка на источник, как я понимаю, дана некорректно, то есть, в первоисточнике только картинки, а текст со сноской на другой комментарий написал уже сам автор поста. Мне кажется, вот это и является неуважением к пользователю. То есть, начать нужно с самого себя, а потом уже разбираться с другими.Василиса ОдинАвтор темы дал ссылку на источник, который использовал (картинки), а если еще есть и текст собственного сочинения, то на него ссылок давать отдельно не надо. Текст скомпилирован. По-моему, в техническом отношении публикатора упрекнуть не за что, это же не научная работа, где все источники обязательно указать, дабы не было плагиата. Лучше бы поговорить по сути затронутой темы.Вера ФедороваУ нас в стране есть действующее законодательство, согласно которому свободное использование произведения "допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием имени автора, произведение которого используется, и ИСТОЧНИКА ЗАИМСТВОВАНИЯ" (ГК РФ Статья 1274). Эти требования относятся ко всем без исключения, и будь это обычный пост или научная работа. В данном случае автор поста дал одну ссылку на весь материал, тем самым, приписывая другим свой текст. Хотя, пройдясь по ссылке, мы увидим только картинки. Не понимаю, для чего такие сплетения. Я уж не говорю о том, что Денис постоянно даёт какие-то недействующие ссылки, и модератор, спасибо ему, в комментариях исправляет эту странную ситуацию. Все, вроде, взрослые люди... Что касается темы. Да, эти вопросы, затронутые здесь, считаю актуальными. Сама не один раз комментировала пост, а потом он пропадал. Причем, это не только на этом сайте, а и на других- тоже. Убеждена, что эти проблемы нужно поднимать не здесь, а выше.Василиса ОдинЖаль, что нет (или я об этом не знаю) какой-то конференции для владельцев сайтов, где бы они могли обсудить эти вопросы. Руководство МТ единовластно держит свою политику и ни с кем обсуждать и объясняться не желает.Денис ЛТак и знал что ты это скажешь. А ты дай ссылку на свои комментарии и на свои мысли.)))Денис ЛВась, текст МОЙ ЛИЧНЫЙ, а ссылка лишь на картинки. Как я докажу что это именно я писал, на полиграфе? А если бы был только текст, где ссылку брать, прям мозги с мыслями тут выложить? ))) Хрен пойми чё у Веры в голове происходит и почему она так озабочена ссылками.Василиса ОдинА я бы тоже так сделала, у меня претензий по оформлению данной публикации вообще нет. Единственное, что можно было бы свою подпись поставить под текстом для особо придирчивых.))) Не тот случай, когда прям подходит обвинение в неуважении к пользователям. А вот жарко споривших недовольных что-то не видать...Вера ФедороваНу, у них, якобы, есть обратная связь, но только обратной я бы её не назвала. Я, например, просила разобраться с моими личными сообщениями, где происходит чёрт те что (месяца три назад), но...увы. Денис подсказал, как всё поправить- вроде, на какое-то время всё восстановилось, а сейчас опять эта же ерунда. Думаю, что и модераторы сайта озабочены всем, что поднято в посте, и, скорее всего, они обращались к ним👆.Денис ЛА про неуважение хрен пойми где логика.))) Тогда для неё добавлю.)))Василиса ОдинЕсли честно, то у меня нет надежды, что от обсуждения будет какой-нибудь реальный выхлоп.Вера ФедороваДенис, ну вот посмотри, как люди оформляют посты....они под каждой картинкой закономерно указывают её происхождение, под каждым высказыванием или фразой. А если своё, тоже подписываются. Ты же обозначил себя вверху, а ссылку на весь пост с картинками и текстом дал внизу. Ну элементарно же поставить ссылку на источник под картинками, и вопросов бы не было 😊. Не надумайся обижаться! 🙋Василиса ОдинКто-то обращался. Ответ был : ищите среди своих. Как искать-то... То есть, бывают случаи, когда ясно, кто и за что удалил или забанил, а бывают - вне всякой логики.Вера ФедороваВот видишь, знал, но всё равно не сделал, как положено 😊. А мне зачем давать ссылки на свои комментарии...я излагаю лично свои мысли, а если, кстати, пользуюсь чьими-то, стараюсь указывать их обладателя. Это же элементарно.Вера ФедороваСреди своих!? Как-то не вижу смысла модераторам убирать темы. Сейчас не то время, во-первых. Да и если тема не актуальная, например, то её просто не будут комментировать. А так, модератор, наоборот, заинтересован в том, чтобы посты были разные, всем по интересам.... Может, всё-таки, они лукавят....Денис ЛТы с дуба рухнула, ссылка на картинки у тебя под носом внизу. Другие лишь указывают-пишут под ними слово ”Взято с Яндекс бзден“, но не конкретный адрес фоток. Под каждую картинку давать ссылку это идиотизм. Ты меня убиваешь.))) И не тебе говорить про оформление. Ты только учениями занимаешься, а сама за всё время всего оду выложила года 3 назад. Я раньше тему выкладывал, какие статьи и в какое время удачно выкладывать, как писать и редактировать под конкретный сайт, вырезать лишние слова паразиты и длинную Санта Барбару чтоб читалось и запоминалось легче. Чтоб со вкусом, коротко и ясно, чёта от себя, а чёта взято из инета, как тут фотки. Хорошо отредактированную тему я уже могу считать своей собственной, потому что оригинал был никому неинтересен, он лишь как мёртвый шаблон, ”несъедобная“ заготовка. Какая-нить статья может быть очень подробной ОТ И ДО, но это мне не надо, мне надо КОНКРЕТНО про удаление комментариев или людей и ИМЕННО ТУТ, чтоб обсуждали именно это. Но Эля тебе частенько находит другие разные нудные и длинные версии статей, непонятно какой кайф тебе их читать, да ещё на чужом сайте, чё тебя вроде не должно волновать. Примерно как в этой писал свою. https://vzroslyelyudi.mirtesen.ru/blog/43944147957/Retseptyi-udachnogo-posta-v-sotssetiДенис ЛВыхлопа газов в других темах хватает.)))Василиса ОдинЭто по логике нормальных людей... Но есть и другая логика. А чья - мы можем только гадать.Василиса ОдинНаверно все ТАМ и выхлопнули)))) Но я про пользу. Мы можем тут болтать сколько душе угодно, но все будет продолжаться по сценарию тех, кто может. А кто это? Программисты и начальство, которое имеет сверхадминистративные кнопки. Например, помню, как НЕКТО сумел влезть в мой комментарий с картинкой и оставив сам текст, убрал картинку. О, как! Кто так умеет? Лично я - нет. А ты?Вера ФедороваНе утрируй. Под каждой картинкой в твоём случае тебя никто и не просит давать ссылку, достаточно бы и одной. Всё ты понял прекрасно, просто дурачишься. А Элина пытается поправить твои недоработки. Странная у тебя позиция, однако...Да ладно, Денис...как-то уже поднадоело, не хочешь, не давай ты эти ссылки.Вера ФедороваМда...Денис ЛА тут аж две ссылки, одна на меня лично, специально чтоб удовлетворить твои бзики. А Эля тебе давала ссылку не просто на другой сайт, сама тема совсем о другом была, а ты нахваливала.)))Денис ЛУ меня и на других малознакомых политических сайтах пропадали и тут. Раньше можно было узнать кто выложил тему на том сайте где выкладыватель скрыт для простого человека, но пока хоть есть возможность узнать одного из админов или модераторов сайта, где я сам не модератор и не имею доступа к списку. Но они меняют настройки.Вера ФедороваВсё -всё... пожалей больного человека...😓Денис ЛЭля тебя не жалеет и перекармливает.)))Вера Федорова"Выхлопа газов в других темах хватает)))." Про газы в твоих темах с лихвой 😀.Денис ЛЧем питаюсь (тобой), такие и выхлопы.)))Вера ФедороваЭля знает законы и тебя выручает.Вера Федорова.Денис Л— ”Ну, как-то так“.)))Вера ФедороваУх тыы...сколько накатил! Аппетит, наверное, хороший😀.Денис ЛУх тыы...сколько откатила! Аппетит, наверное, плохой:)Вера ФедороваОй, как умнО сказал😏Денис ЛИ как умн© ты отреагировала;)Вера ФедороваА то❗Денис Лот А ¡СергейУгадайте, кто в этом посте провокатор ?Денис ЛТы про ту которая увиливает? — ”Ну, как-то так“. Ляпнула и в кусты )))СергейА если админ один на сайте ? С кем ему советоваться, зачем ему нужны 2-3 кнопки ? Ерунда ! Чтобы идиоток банить, достаточно одной кнопки.Василиса ОдинДопустим. Но каков критерий? "Мне так кажется" ? Давайте пропишем это более четко. Жалуются в основном на Вас и на меня. Но когда банят и удаляют явно не Вы и не я, то кто? Я-то готова взять на себя ответственность и объяснить за что, если это я. А когда не я, то - Вы? Или есть и еще удалятели и банщики? Разве это не должно быть прозрачным? Что тут страшного, сказать, "удалил я" за то-то и то-то? Из-за этой таинственности и ходят лишние неудобоваримые разговоры и подзуживания.ирина Северова северова (гуляева)а может админы все таки прекратят оскорблять людей и называть ИДИОТКАМИ ? не хотите это прописать ?СергейВася, а мне пофиг, даже когда не я удалил комменты или забанил. Ну и пусть думают на меня, от этого денег в моём кармане меньше не станет.СергейПусть идиотки подадут на меня в суд. А я называю вещи своими именами. Вас же никто не называет, зачем впрягаетесь за них.NatalyГоспода, модеры, может хватит ерундой заниматься? лучше скажите где новые темы на сайте и когда они появятся для обсуждения пользователями. на этот сайт люди приходят развлекаться отдыхать от реала А вы. господа взяли и выхолостили весь сайт. Ну-ка, быстроначали работать а не баклуши бить. гоните темы выставляйте новые посты.ирина Северова северова (гуляева)я за себя впрягаюсь в первую очередьСергейС тобой пользователь сайта я согласен. Сколько можно мусолить тему кто кого забанил, и кто чьи комменты удалил. На других сайтах это не обсуждается, забанили, удалили, значит было за что.СергейА кто на нашем сайте, вас называл идиоткой, кто вас банил и удалял ваши посты ?NatalyСЕрёж, хватит собачится между собой, темы давай ведь кроме модера темку на сайт никто не закинет вот уже день прошел а тема одна разнесчастненькая висит весь день никакой новой инфы нет. ну, не можем же мы все только на теме ДНК тестов сопли жевать по 100раз её обмусоливать. скука же смертная((((увыСергейУговорила !Василиса ОдинА стимула нет . Когда мои темы уже несколько раз удаляли, когда огромные дискуссионные ветки без оскорблений и перехода на личности вырезают к едренефене.Василиса ОдинА мне не пофиг. Пропадает желание вообще участвовать в жизни сайта. Я бы хотела ограждать пользователей от хамства. А использовать свои админские права для потешить собственную гордыню это как-то мелко, не находите? Неужели теперь остальным модерам делать тоже "как моя левая нога захочет"? Сносить темы просто так, ну, или, чтоб позлить и запугать, раздражить и убить настроение... Или просто потешить гордыню... ах, да, я уже об этом сказала... просто не нахожу никаких достойных мотивов для снесения моих тем, в частности. А для чего напрягаться, создавать тему, если ее можно снести без объяснений и дебатов. Хотите, я так буду: как только будет снесена моя очередная тема, так я снесу ответно по теме от каждого другого админа, - я же не могу знать, кто именно снес мою, так пусть будет всем сестрам по серьгам?СергейНа счет снесения тем. Я никогда не сносил темы, тем более не удалял темы модератора, тем более темы которые пошли в рассылку. Обращайтесь к тем кто удалял ваши темы. Считаю таким модерам не место на сайте, их надо убрать.Денис ЛТема не совсем про оскорбления, оскорблять хоть кто может.Тут про хрен пойми какую непонятную логику удалятелей.Денис ЛЕсли один, то хватит и одного. Всё просто, как два пальца об клавиатуру. А твоё ”удалили, значит было за что“, это не ответ, а пустое бла-бла.ирина Северова северова (гуляева)здрастя ... а в заголовке что ?Денис ЛЭто только часть заголовка, это к картинкам, взято из оригинала к которым есть ссылка, но я дополнил и название и мой текст в теме как раз про модераторов.ирина Северова северова (гуляева)угуДенис ЛНеприятно что из за одних удалятелей думают на других модераторов. А уподобляться не надо. Я вчера два раза одну и ту же повторял и выкладывал, она исчезала, поэтому это не случайность. Заметил другую закономерность, одна и та же тема тут исчезает, а на другом сайте всё нормально, знаю кто тут модератор, а кто там.)))СергейКто удаляет темы на сайте Позитив для оптимистов ? Если знаешь, почему молчишь ? Я лично буду настаивать чтобы их удалили из сайта, и надеюсь другие модеры меня поддержат в этом.Денис ЛЯ говорю про твоё ”удалили, значит было за что“. Но все давно поняли что комментарии исчезают просто так, и темы и блокировка людей. А насчёт молчания я лишь догадываюсь и круг подозреваемых сужается, но даже если бы знал точно, то не стал бы говорить это открыто про обычных модеров (как ты, я или Мишаня), ”Длинный язык укорачивает здоровье“. И не всё так просто как кажется на первый взгляд. А про тех сверх супер-пупер админов уже говорил, это те которые на сайте как трупы в этом списке, возможно ещё выше нас всех есть.Вера ФедороваХочу про ДНК!!!😜СергейНу, этих сверх супер-пупер админов, нам навязали. Не люблю такого, когда не могу доверять человеку.Денис ЛУ тебя возраст уже не тот.ирина Северова северова (гуляева)Не знаю кто. комментарии удаляли пачками.Элина МорозоваА вторая кнопка нужна ,чтобы банить идиоТОВ))))))))))))))Вера ФедороваЧто ты знаешь про мой возраст...маленький ты ещё...жизни не видел 😀.Денис ЛДа все это знают, надо лишь посмотреть на соседку твоего возраста и станет всё понятно. И это не я маленький, просто ты необъятная и широкая.)))Денис ЛЕсли пачками, значит прожорливый оптовик.)))Вера ФедороваЭто ты сейчас так тему свою развиваешь? Про модераторов? Не кажется, что далеко ушёл? Кто-то трещал, что на личности переходить, это неправильно...Иль память короткая, а может, как у Будулая?))Денис ЛТы же первая перешла, а я долги привык возвращать. Всё просто и ”Как-то так“.))) И опять же, это не у меня память короткая,... Иль у тебя архивы большие, а может, как у Вассермана? ))СергейДело в том, что у нас в бане пусто. Не успеешь идиотку забанить, как она уже опять лает как Моська на Слона.Василиса ОдинВот только как их вычислить, тех модераторов, которые сносят темы? Дело за малым, правда? Они тихой сапой сидят, тем своих не выставляют, какие могут родиться соображения о том, кто они такие?Василиса ОдинСовершенно верно. Я -было дело- принесла тему с другого сайта, и здесь ее удалили, а там она прекрасно существует. И в сети очень часто есть такие темы, которые здесь удаляют. То есть - где-то они легальны, а здесь - вдруг нет. Просто какой-то невроз навязчивых состояний... и тенденциозность. Скучно.Василиса ОдинНе отвлекайся.))Василиса ОдинИ особенно, идиота. Впрочем, кому идиот\ка, а кому, видно, мил чоловик...Денис ЛБывает что просто не заметят, на политическом сайте знал примерный процент сторонников и противников ¨царя¨, всегда комментарии против него удаляли, а один раз даже тему не удалили, но она и не была разослана, там новых тем очень много постоянно добавляется и моя видать просто затерялась. Но эта же тема исчезла и с других политических, даже там где ”Буншу“ не так и сильно любят, и с моего сайта, где людей и так мало и настучать просто некому. Кому она могла навредить где никто не читает и кто её так быстро заметил?Денис ЛОт каво не отвлекайся? )))Василиса ОдинОт заявленной темы. Ты в любой теме рад отвлечься на флирт.)))Василиса ОдинА вот от таких прецедентов в голову начинают лезть конспирологические мысли . О преследовании отдельно взятых пользователей с правами модераторов, которых просто так не забанишь, а подгадить им хочется.Денис ЛЯ уже говорил что некоторые могут быть под колпачком.))) И опять не понял, о каких флиртах ты несёшь?Василиса ОдинФЛИРТ ЭТО комментарии не по теме статьи без оскорбительного контекста. А понимание о наличии колпачка убивает всякий интерес общаться в сетях.Денис ЛАаа, Вера значит флиртует накатывая про свой аппетит.))) А про колпачок и просто наблюдение мне пох, пусть наблюдают, лишь бы не гадили.Василиса ОдинЛишь бе не... так гадят, вот в чем печаль.Элина МорозоваРаньше я чистита баню пепиодически. Когда однажды офигела увидив там Дениса. Это кто же это админа туда умудрился засунуть? А сейчас как не загляну- там пусто)))Вера ФедороваТак не уподобляйся худому, будь поумнее 😉.СергейХочешь скажу кто Дениску засунул в баню ? У нас на сайте есть два человека которые это могут сделать, это ты и Павлик. Вот и решайте, кто из вас двоих нашкодничал)))Элина МорозоваАга. Скорее всего Павлик Морозов)))СергейНеее, фамилия у него не такая известная как Морозов.))))Элина МорозоваЭто он шифровался)))СергейВот шизофреник, тьфу ты, шифровальщик )))Элина МорозоваА может Денис сам туда прокрался, посмотреть, что будет? Эксперимент , так сказать..Денис ЛВерунчик, ты смешно выглядишь когда пытаешься вызвать у меня чувство вины а сама прикидываешься пиджачком. (твой сленг пиджачка) Я уже говорил что не ведусь и всем отвечаю ТАК ЖЕ как говорят со мной, меня не волнуют ни статус, ни пол, ни возраст, я отвечу сполна. И тут вижу что переходить на личности начала именно ты, а я тебе ответил взаимно, но тебе сразу это не понравилось и ты стала говорить уже о чём именно тема, (что для тебя большая редкость), вспоминаешь переход на личности. Перечитай комментарии — Я накатил!, ты откатила, я ...маленький, ты крупная, у меня как у Будулая, у тебя как у Вассермана и т.д. Раньше тебе не понравилось что я тебя назвал Верка, вместо Вера, и тогда я тебе сказал, это ответ на твоё Дениска, вместо Денис. Лучше не уподобляйся худому и будь поумнее, будь готова принять ответку. Элементарно, Ватсонка-Вера-Верка-Вассерманка-Будулайка.;)Денис ЛНасчёт темы про меня говоришь что начать нужно с самого себя, только причём тут я если проблема в сайте? Тебе не кажется, что ты далеко ушла? А почему бы с тебя не начать? Тему я написал БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ, но непонятно почему тебе мерещится неуважение к пользователю. Где тут личные оскорбления? — ”Сосайтовцы все казлы“. Вера, ты какой бамбук куришь? То что эти проблемы нужно поднимать не здесь, а выше, тоже хрень сморозила, тему я выожил ИМЕННО ДЛЯ РЯДОВЫХ И ТУТАШНИХ сосайтовцев, потому что люди комментируют ИМЕННО ТУТ, чтоб бсудить и чё думают ТУТАШНИЕ люди. Если тебе надо выше, то напиши сама. Тему похожую поднять можно на любом сайте где есть похожая проблема, и она даже может быть скопирована, но ссылка в похожей теме уже не нужна если проблема ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, имеется ввиду уже проблема того сайта где её выложили. Как и на ТВ, каналы разные, а обсуждают одну и ту же тему. И Василиса сказала что ссылок давать отдельно не надо, это не научная работа, где все источники обязательно указать, дабы не было плагиата. Лучше бы поговорить по сути затронутой темы. Тема о проблеме именно этого сайта. А ты непонятно в каких облаках летаешь.Комментировать
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