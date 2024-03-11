Буданов* попытался взять реванш. Ликвидировано пять танков, убито и ранено 70 солдат

Небратья попытались зайти в Белгородскую область. Но ничего не удалось.Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов* решил взять реванш за недавний случай, когда шестеро русских бойцов ликвидировали два десятка украинских боевиков, попытавшихся высадиться на Тендровскую косу.
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