Небратья попытались зайти в Белгородскую область. Но ничего не удалось.Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов* решил взять реванш за недавний случай, когда шестеро русских бойцов ликвидировали два десятка украинских боевиков, попытавшихся высадиться на Тендровскую косу.