Шольц: удары немецким оружием по России не приведут к эскалации

Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что использование западного оружия для ударов по военным целям внутри России не приведет к эскалации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии