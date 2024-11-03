WP: ЕС готов изменить тактику поддержки Украины в случае победы Трампа

Европейский союз (ЕС) все более обеспокоен вероятной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, что заставило европейских представителей начать подготовку к возможному второму сроку бывшего президента.
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