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Царьград

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Если это правда. Соловьев устроил жесткий разбор после истории со "слитой перепиской" Собчак

Если это правда. Соловьев устроил жесткий разбор после истории со "слитой перепиской" Собчак

"Слитая переписка" с Ермаком, намеки Соловьева и шквал критики. Что происходит вокруг Ксении Собчак.По информации ИА "Новороссия", после взлома Telegram-каналов Ксении Собчак в сети начали распространяться материалы, которые авторы публикации называют ее личной перепиской с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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