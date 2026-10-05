КСИР сообщил, что ВМС США отошли от иранских берегов на тысячу километров

Контр-адмирал Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Фадави сообщил, что иранским военным удалось оттеснить корабли ВМС США на дистанцию около тысячи километров от иранского побережья.
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