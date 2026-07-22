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Набиуллина готовит ответный удар: Россия накажет бельгийский Euroclear за замороженные активы

Набиуллина готовит ответный удар: Россия накажет бельгийский Euroclear за замороженные активы

ПАРИЖ, 23 июля, ФедералПресс. Разбирательство между Центробанком РФ и европейским депозитарием Euroclear из-за замороженных активов на сумму 200 миллиардов евро грозит обернуться жесткими ответными мерами Москвы и парализовать западную банковскую систему.

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