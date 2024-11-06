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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в сезоне НХЛ. Хеллибак отразил 21 бросок «Юты», сделав 2-й шатаут

Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Юту» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил 21 бросок и сделал второй шатаут в этом сезоне.

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