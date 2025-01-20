Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Разгром Украины налицо. На какие уступки придется пойти Киеву? Названы три возможных сценария

Разгром Украины налицо. На какие уступки придется пойти Киеву? Названы три возможных сценария

ИНОСМИ © AP Photo / Jae C. Hong Toyo Keizai | Япония Разгром Украины налицо, пишет Toyo Keizai.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
восстанавливают всё в Мариуполе и других городах , которые стали Российской территорий!!!! А сроит не за малые деньги!!!
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3 час.
Сергей Тюрин
Невступление Украины в НАТО, это не &quot;Важным условием Москвы&quot; является, это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие Москвы.
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2 час.
юк
юлия кравчинская
Не надо нам с ними объединяться, создавая на десятилетия террористический фронт у нас в тылу! Как множество подпольных украинских террористов с российскими паспортами отслеживать? И по-прежнему у этой части Украины москалей будут ненавидеть, но умело использовать
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2 час.

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