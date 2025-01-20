Разгром Украины налицо. На какие уступки придется пойти Киеву? Названы три возможных сценария

восстанавливают всё в Мариуполе и других городах , которые стали Российской территорий!!!! А сроит не за малые деньги!!!

юк

юлия кравчинская

Не надо нам с ними объединяться, создавая на десятилетия террористический фронт у нас в тылу! Как множество подпольных украинских террористов с российскими паспортами отслеживать? И по-прежнему у этой части Украины москалей будут ненавидеть, но умело использовать