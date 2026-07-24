Обзор матчей первого дня квалификации British Open 2026

Энтони МакГилл, Яо Пэнчэн и Даниэл Уэллс прошли квалификацию на турнире British Open 2026, сообщает WST Энтони МакГилл (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Шотландский спортсмен Энтони МакГилл одержал впечатляющую победу на старте British Open 2026, обыграв в квалификационном матче англичанина Джо О’Коннора со счетом 4-3.