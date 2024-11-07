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В СВР узнали, что США активизировали работу по переориентации Армении на Запад

В СВР узнали, что США активизировали работу по переориентации Армении на Запад

Во внешней разведке России уверены, что США толкают Армению к "национальному самоубийству"Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России поделилось актуальной информацией по ситуации в Закавказье.

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