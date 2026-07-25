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ТАСС

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Путин прибыл с рабочей поездкой в Омск

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент ТАСС.

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