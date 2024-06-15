Baza: В Ростовской области взорвалась машина начштаба военной части

В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба местной военной части. По предварительной версии, в транспортном средстве установили самодельное взрывное устройство (СВУ), поскольку на месте происшествия были найдены поражающие элементы.
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