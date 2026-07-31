Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Повышение пенсий, изменения в правилах ОСАГО и налоговые уведомления. Что изменится в жизни россиян с августа 2026 года

Повышение пенсий, изменения в правилах ОСАГО и налоговые уведомления. Что изменится в жизни россиян с августа 2026 года

В августе 2026 года начнут действовать несколько десятков новых федеральных законов. С 1 августа некоторым россиянам повысят пенсии, налоговые уведомления начнут присылать на "Госуслуги", самозанятым оплатят первые больничные, вступят в силу изменения, внесенные Центробанком РФ в правила ОСАГО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии