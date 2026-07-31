Повышение пенсий, изменения в правилах ОСАГО и налоговые уведомления. Что изменится в жизни россиян с августа 2026 года

В августе 2026 года начнут действовать несколько десятков новых федеральных законов. С 1 августа некоторым россиянам повысят пенсии, налоговые уведомления начнут присылать на "Госуслуги", самозанятым оплатят первые больничные, вступят в силу изменения, внесенные Центробанком РФ в правила ОСАГО.