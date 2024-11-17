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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аниме-шутер Strinova выйдет уже 21 ноября Разработчики аниме-шутера Strinova сообщил...

Аниме-шутер Strinova выйдет уже 21 ноября Разработчики аниме-шутера Strinova сообщил...

Аниме-шутер Strinova выйдет уже 21 ноябряРазработчики аниме-шутера Strinova сообщили о том, что их игра будет доступна на персональных компьютерах уже 21 ноября, но вот консольные и мобильные версии проекта не стоит ждать раньше 2025 года.

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