Аниме-шутер Strinova выйдет уже 21 ноября Разработчики аниме-шутера Strinova сообщил...

Аниме-шутер Strinova выйдет уже 21 ноябряРазработчики аниме-шутера Strinova сообщили о том, что их игра будет доступна на персональных компьютерах уже 21 ноября, но вот консольные и мобильные версии проекта не стоит ждать раньше 2025 года.