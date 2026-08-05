На МЦД-3 изменится график движения поездов 8 и 9 августа

Из-за проведения ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД на участке Химки — Ховрино 8 и 9 августа 2026 года изменится расписание движения пригородных поездов и поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении.
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