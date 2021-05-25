Китай победил бедность. А как же Россия?

IRENA PLATOVAПолитикаКитай победил бедность. А как же Россия? Как показывает пример Китая, борьба с бедностью может стать эффективным инструментом ускорения экономического роста.Вернуться к статье4516НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStrannik WeidНе очень верится в полную победу над бедностью в Китае. Хотя в работоспособности китайцев сомневаться не приходится. Нам в этом ох как далеко до них. Прав Мишустин, в своей речи.саша дмитренкоу нх бедным считается кто то типа наших бомжей по доходам))Strannik WeidНаверное. Но если бы у нас так жили как там некоторые, либерасня на говно давно бы изошла.виктор масляевпо-моему, у руководителей России главной задачей является увеличение количества долларовых миллиардеровСЗСергей ЗюкинУ нашего руководства нет цели победить бедность - так проще управлять!Максим Маркинэкзамены на должность сдавали чиновники ещё в древнем Китае, причём одним из них была музыка .. ничего нового - продолжение древней и вечной мудрости ..саша дмитренкои стати всегда были высшей кастой и самыми богатымиАЛЕКСЕЙКому инвестиции, кому санкции.GGarryавтор сам то был в Китае....видел победителей бедности?Евгений Кислинский"Борьба с бедностью может стать эффективным инструментом ускорения экономического роста." золотые слова, беда в том, что вдруг кто то должен научить бедных работать, зарабатывать на достойную жизнь, миллионы трудовых мигрантов трудятся в стране, зарабатывают и обеспечивают свои семьи, а миллионы российских бедных не могут найти работу, считая что власть что то должна им.Анфиса Иванова" миллионы трудовых мигрантов трудятся в стране, зарабатывают и обеспечивают свои семьи, " - ой, да бросьте вы : что особо они зарабатывают?! " Обеспечивают свои семьи".... на самом низком эконом уровне, но даже это лучше, чем на своей родине вообще ничего не иметь.Евгений Кислинскийвы абсолютно не правы, и вам так кажется, потому что вам так удобно воспринимать трудовых мигрантов, я знаю по существу, у меня много друзей проживающих в бывших азиатских республик, да я и сам только с 97 г живу в России, беда азиатских республик в том что там большое перенаселение, всех не возможно обеспечить работой, даже в советское время очень много людей ездили на работу в РСФСР, я в том числе на Колыму. это так в общем, а сегодня даже бедный в самых отдалённых местах, в юрте имеет солнечные батареи и спутниковое телевидение.саша дмитренкона стройках москвы-от 40тыр,,профи-от 80тырКатеринаТак то ж на СТРОЙКАХ...) А где нет строек? Ненавидимый вами СССР... вот это была ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА!!! Да! Советские семьи жили не богато... Но Страна строилась. В буднях великих строек, В веселом грохоте, в огнях и звонах, Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, страна ученых! И люди мечтали... верили и строили. Думали, что для себя..для детей и внуков.саша дмитренкомощна была совковая пропаганда,,,,лучшая в мире!!КатеринаНе лучшая, к сожалению.)КатеринаИ причём здесь пропаганда? Ведь на глазах среди болот и тайги росли огромные предприятия, а вокруг них города и посёлки. Молодёжь туда ехали не только за "запахом тайги"... Их там ждали. Получали квартиры, создавали семьи. Страна активно строилась! Это факты, а не пропаганда... неоспоримые факты.саша дмитренкода бывал я в тынде,,уже позже,,городок паровозы отапливали,,дефицит из магазинов испарился,,масса бараков а не домов,,,85 год,,,КатеринаБоже... какое убогое мышление... Комсомольск-на-Амуре вообще с палаток начинался... Во-о-т... в ЭТОМ и отличие СОВЕТСКОГО и капиталистического патриотизма. Советские патриоты города с нуля строили в тайге... Для себя строили, для детей и внуков! А сегодняшние "патриоты" в думу ползут за полумиллионной получкой под любым лозунгом и флагом...саша дмитренкопатриотизм хорош если хорошо оплачивается))) и не случайно на эти стройки дефицит гнали,,,а романтики))) от туда быстро сбегали!КатеринаВрёшь!!! Лично, Я приехала на новостройку не за дефицитом... Мой любимый муж за КВАРТИРОЙ приехал, чтобы жить нам вместе. Вам не понять... Страна тогда жила в унисон с властью.Игорь ТихоновВ свое время нас очень хорошо учили в академии, из чего должен состоять процесс управления... Это определение ЦЕЛИ, времени и способов ее достижения - постановка ЗАДАЧ для ее достижения - подбор исполнителей - выделение материальных и финансовых ресурсов - контроль выполнения и корректировка процесса выполнения задач - подведение итогов... К сожалению, ни четкой цели, ни конкретных сроков, ни способов ее достижения, ни правильно поставленных задач у нас нет...Евгений Кислинскийвесь этот процесс когда то мы проходили, вся страна была нищей. но правда достижения от процесса управления нельзя отрицать.Анфиса Иванова" Дмитрий Песков признал и высоко оценил успехи восточного партнёра России, заметив, что достигнутый результат свидетельствует о планомерности развития Китая. " Ох, не следит Песков за своими словами, не следит ....( может и в этот раз от Путина подзатыльник получит за не отслеживание речи!) !!! Только одно точное слово в большом его предложении указывает на тот факт, почему Китай победил бедность, - и слово это ПЛАНОМЕРНОЕ Развитие Китая! Планирование - основа экономического успеха . Это то, что ельцинская, а потом гайдаровско-чубайсовская и медведевская капиталистическая натура и диктатура " благополучно" похерила в России. А теперь завидуем!!!Игорь ТихоновАбсолютно так!!!саша дмитренкопланомерность не может обеспечить демократия с постоянной сменой лидеров!Анфиса ИвановаДа, здесь есть и противоречие, - раз смена лидеров мешает строить государство, значит никакой демократии в государстве и нет.саша дмитренколюбой избранный))п ару лет учится править и пару лет готовится к выборам!! когда государство строить???Valeriy Shershkovболее 30-и лет изучаем достижения Китая, а теперешние правители не могут понять почему там хорошо, а у нас только олигархам вольготно (вроде они не плачут). Наш режим плановую систему не поднимет, хотя элементы её внедрить можно. Планирование полагает надёжную обратную связь. коррекцию принятых решений. При нашем режиме ,как показывает опыт, это неосуществимо ...саша дмитренкотк хорош,что наши пенсы,переехавшие туда жить,считаются там богачами,,Юрий DedАвтору советую написать ещё одну статью в поддержку этой . Только статья должна раскрыть подход китайцев и россиян к исполнению законов . Вот тогда картина будит как на ладони .саша дмитренкои к 7дневной рабочей недели)))Александр ЧикулаевДо царя далеко, а до Бога высоко. По такому вот принципу и живем.саша дмитренкоеще-мне все должны!)))саша дмитренкоуточнить кто бедный,,например-пенсионерка с пенсией 10тыр,живущая в квартире за 5лимонов,,бедная? безработный последние 10 лет,живущий на деньги мамы,,бедный?Виктор СмирницкийДля начала решения проблемы бедности необходимо ввести дифференцированную, т. е. прогрессивную, шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Именно такая шкала существует во ВСЕХ развитых странах. Далее можно говорить о планировании (директивном и индикативном), но первый шаг - ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НДФЛ. Олигархи при этом не очень обеднеют, пусть изучают зарубежный опыт.саша дмитренкотогда уж и ввести КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ бедных)))саша дмитренкоэто популизм в угоду быдлу,,только 1 процент населения богатВладимир ФазлеевКогда,как в Китае,будем расстреливать воров и казнокрадов,тогда и победим бедностьсаша дмитренкотока что то и расстрелы не помогают желтым))Степан РотарьНу это как считать.В китае уровнем нищеты считается проживание на 1,9 дол.в сутки,а в России-3,2 дол.В Китае бедными считаются люди,проживающие на 2,5 дол. в сутки,а в России-5,5 дол.Так что всё относительно.Владимир ПетлюкКитай - страна государственного капитализма, как и Россия. это значит, что ее ждет быстрый взлет и длительный застой с обнищанием населения как в СССР и РФ.БИБорис Петрович ИвлевМежду прочим Д.Песков лично давно уже победил бедность, правящий класс РФ - воры, его правящая "элита" - особо крупные отъявленные воры и подавно, т.е.обитатели власти, их окружение и родственники. Будем вместе с властью ждать, когда к нам наконец придут с инвестициями, новыми технологиями их замечательные иностранные партнеры понастроят нам заводов и фабрик и тогда заживем мы как у Христа за пазухой.konstantin kurotskinТак сколько в Китае бедных и сколько работающих и безработных?konstantin kurotskinЕсли 700 млн вышли из бедности, осталось ещё 500 млн?Комментировать
Свежие комментарии