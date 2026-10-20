Осень красива. Не зря ее воспевают в стихах: «Очей очарованье!» Люди любят это время года за то, что можно пошуршать листьями в парке, попивая горячий кофе с корицей.
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