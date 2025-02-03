Виновата Мизулина? SHAMAN'а бросила богатая избранница

Стало известно о переменах в личной жизни певца. SHAMAN в «Судьбе человека» кадр шоуПоследние несколько месяцев светская тусовка активно обсуждала новости о романе Ярослава Дронова (SHAMAN) с дочерью основателя крупнейшей строительной компании «Самолёт» — Мишель Кениной.