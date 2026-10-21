В Краснодаре на собрании первичного отделения КПРФ Прикубанского округа депутат гордумы Александр Сафронов рассказал об итогах выборов в Госдуму и планах по развитию системы наблюдения, а также анонсировал программу велодорожек и информационную систему для подбора наблюдателей.