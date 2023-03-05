Рахмонов задушил Нила

Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC285 задушил в третьем раунде Джеффа Нила. Таким образом, Рахмонов продолжает свою серию из 17 досрочных побед, 5 уже из которых в UFC! Прогнозы бойцов на поединок Рахмонова и Нила: Волкановски ставит на Шавката, Резников надеется на досрочную победу казахстанца, а Джамал Хилл верит в победу Нила «Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке».