Рахмонов задушил Нила

Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC285 задушил в третьем раунде Джеффа Нила. Таким образом, Рахмонов продолжает свою серию из 17 досрочных побед, 5 уже из которых в UFC! Прогнозы бойцов на поединок Рахмонова и Нила: Волкановски ставит на Шавката, Резников надеется на досрочную победу казахстанца, а Джамал Хилл верит в победу Нила «Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке».
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