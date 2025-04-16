Как оно все-таки вышло! Не зря говорят: Бог не Ерошка, видит немножко. С этими трамповскими тарифами оказалось всё гораздо проще и интереснее.
Чего дождались китайцы, "сидя на берегу реки"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
А ещё "великие" укры вырыли Чёрное море, зародили Египетскую цивилизацию и были основоположниками Римской империи.😀😁😅🤣 Вот только "забыли", что основателем этого чудонедообразования под названием Украина является В.И. Ленин, который родился 22 апреля 1870 года. Со всеми исторически вытекающими последствиями. А дебилоиды бандер-овцы умудрились ещё посносить все памятники основателю Украины. И, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с юбилейной датой - в этом году исполняется 155 лет со дня рождения В.И. Ленина, поистине Великого и Гениального человека!
Ответить
43 мин.
Валерий Фоменков
👍👍👍 😄
Ответить
24 мин.
Иван Агеев
Он не один такой. Тут вообще события на Даманском полувековой давности привели, как аргумент невозможности сотрудничества с Китаем. А проверить на вшивость надо бы, блохи по нём так и скачут и все "made in USA"
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии