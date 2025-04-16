Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Он не один такой. Тут вообще события на Даманском полувековой давности привели, как аргумент невозможности сотрудниче...Чего дождались ки...
  • Иван Агеев
    Да там уже не до "широкой ноги", хоть бы приемлемый уровень сохранить. Как говорится в поговорке: "не до жиру, быть б...«У нас глупое нас...
  • Валерий Фоменков
    Если во власти много, то среди барыг ("олигархов") все 100%! Учитывая то, что всё, что эти твари захватили при правле...Святейший Патриар...

Чего дождались китайцы, "сидя на берегу реки"

Чего дождались китайцы, "сидя на берегу реки"

Как оно все-таки вышло! Не зря говорят: Бог не Ерошка, видит немножко. С этими трамповскими тарифами оказалось всё гораздо проще и интереснее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
А ещё &quot;великие&quot; укры вырыли Чёрное море, зародили Египетскую цивилизацию и были основоположниками Римской империи.😀😁😅🤣 Вот только &quot;забыли&quot;, что основателем этого чудонедообразования под названием Украина является В.И. Ленин, который родился 22 апреля 1870 года. Со всеми исторически вытекающими последствиями. А дебилоиды бандер-овцы умудрились ещё посносить все памятники основателю Украины. И, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с юбилейной датой - в этом году исполняется 155 лет со дня рождения В.И. Ленина, поистине Великого и Гениального человека!
Ответить
43 мин.
Валерий Фоменков
👍👍👍 😄
Ответить
24 мин.
Иван Агеев
Он не один такой. Тут вообще события на Даманском полувековой давности привели, как аргумент невозможности сотрудничества с Китаем. А проверить на вшивость надо бы, блохи по нём так и скачут и все &quot;made in USA&quot;
Ответить
4 мин.
наверх