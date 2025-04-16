Чего дождались китайцы, "сидя на берегу реки"

Валерий Фоменков

А ещё "великие" укры вырыли Чёрное море, зародили Египетскую цивилизацию и были основоположниками Римской империи.😀😁😅🤣 Вот только "забыли", что основателем этого чудонедообразования под названием Украина является В.И. Ленин, который родился 22 апреля 1870 года. Со всеми исторически вытекающими последствиями. А дебилоиды бандер-овцы умудрились ещё посносить все памятники основателю Украины. И, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с юбилейной датой - в этом году исполняется 155 лет со дня рождения В.И. Ленина, поистине Великого и Гениального человека!