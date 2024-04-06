Врачи Педиатрического университета спасли девочку с пересаженной почкой, заранее напечатав необходимые составляющие на 3D-принтере

От сложной операции юной пациентке с трансплантированной почкой ранее отказались другие врачи из практически всех российских клиник В Педиатрическом университете прооперировали девушку с пересаженной почкой, от операции которой ранее отказались другие врачи.
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