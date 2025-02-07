В Ростове-на-Дону прозвучали более 10 мощных взрывов

Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Ростов главный». «В Чертково (самый север области) пролетели 10+ беспилотников и сразу же после были слышны взрывы!» — говорится в сообщении.
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