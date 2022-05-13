Роднина о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. Расовых вопросов в российском спорте нет»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

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