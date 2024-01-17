Заседание Военного комитета НАТО в Брюсселе

17-18 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО. Участники обсудят конфликт на Украине и поддержку Киева со стороны НАТО и союзников, а также вопросы, «имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза», говорится на сайте НАТО.
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