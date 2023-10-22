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Самолет рейса Москва — Владивосток экстренно сел в Красноярске из-за дебошира

Самолет рейса Москва — Владивосток экстренно сел в Красноярске из-за дебошира

Мужчина пытался войти в кабину пилотаИсточник газеты «Известия» сообщил, что причиной экстренной посадки самолета, следовавшего рейсом Москва — Владивосток, стало странное поведение одного из пассажиров.

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