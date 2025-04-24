В колледжах Москвы открывают новые мастерские и лаборатории

В колледжах Москвы в рамках масштабной программы модернизации мастерских и лабораторий устанавливают инновационное оборудование — такое же, как на крупнейших предприятиях города, чтобы учащиеся с первого курса могли осваивать навыки, необходимые для последующего трудоустройства.