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Тренер Непомнящего: «Сейчас главная задача Яна – войти в поединок с Карлсеном и привыкнуть к матчевой атмосфере»

Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего, прокомментировал тот факт, что спортсмен будет играть белыми в первой партии матча за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

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