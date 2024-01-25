На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. По данным оперативного штаба Кубани, в борьбе с огнем принимали участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС.