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На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. По данным оперативного штаба Кубани, в борьбе с огнем принимали участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС.

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