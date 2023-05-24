Мужчина купил за 2 евро вино, переклеил этикетку и послал на конкурс во Францию. Оно выиграло главный приз

Французский винный конкурс Gilbert et Gaillard входит в десятку самых престижных в мире. Отмеченные судьями вина сразу становятся очень популярны — но так ли они хороши на самом деле? Один сомелье решил проверить это простейшим экспериментом.
Французский винный конкурс Gilbert et Gaillard входит в десятку самых престижных в мире. Отмеченные судьями вина сразу становятся очень популярны — но так ли они хороши на самом деле? Один сомелье решил проверить это простейшим экспериментом.
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