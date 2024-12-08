Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +14°, пасмурно• Севастополь: +14°, пасмурно• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +13°, дождь• Евпатория: +12°, пасмурно• Саки: +12°, пасмурно• Бахчисарай: +14°, пасмурно• Джанкой: +7°, пасмурно• Судак: +13°, пасмурно• Феодосия: +13°.
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