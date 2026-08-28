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RT Russia

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Боец ВС России раскрыл ячейку ВСУ в ДНР благодаря знанию украинского языка

Боец ВС России раскрыл ячейку ВСУ в ДНР благодаря знанию украинского языка

Командир отделения группировки войск «Центр» Василий Гробовой рассказал, как знание украинского языка помогло бойцу ВС России обнаружить в одном из населённых пунктов в ДНР ячейку, связанную с украинскими оккупантами.

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