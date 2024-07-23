Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    "Никаких переговоров не будет, пока не будут выполнены наши условия..."- так это и есть ПЕРЕГОВОРЫ. А как иначе выпол...Первый шаг торга:...
  • Natalija Osminina
    ГДР сама отколется от ФРГ и перейдет в Российскую зону.Первый шаг торга:...
  • Надежда Белугина
    Трусливые, всё-таки,  англичане, но пакостливые. "Великобритания считает прямой угрозой..." А как они думали? Мы убед...Как так вышло, чт...

"Это уже не смешно": Рогозин срочно обратился к Белоусову и раскрыл "полководцев". Вторая волна "чисток" - "надеюсь министр найдет основания"

"Это уже не смешно": Рогозин срочно обратился к Белоусову и раскрыл "полководцев". Вторая волна "чисток" - "надеюсь министр найдет основания"

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Арестованный за взятку в размере миллиарда рублей генерал Тимур Иванов настолько не хочет сидеть в тюрьме, что продолжает шокировать Россию всю новыми подробностями своей биографии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Волков
А вообще, чтоб почистить нашу власть нужно не одно десятилетие, и пара поколений не меньше. Ибо детки тех, кто сейчас у власти, готовы эту власть приватизировать и надо их тоже от корыта оттеснять 👊
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
Всё делается за раз и очень просто. По крайней мере от ЭТОЙ элиты. Она же пришла к власти не своим мужеством, умом или знаниями, а чисто продажностью. То есть ДЕНЬГАМИ. Уберите деньги - и нет нынешней элиты. Это же единственное, что у них есть. Останется НОЛЬ. Если Вы думаете, что я говорю об экспроприации экспроприаторов и о каких-то там переворотах в РОССИИ- то НЕТ!!!))) Я говорю о перевороте МИРА!)) Ну, это же так просто и очевидно. Мир белого человека в последние 33 года без естественного ограничителя аппетитов Золотого миллиарда- СССР, перешел из земной жизни-в виртуальную жизнь небожителей. Рисуя нолики долларов в компе, они сами стали превращаться в нули. Они правят миром не потому, что умные, а потому, что богатые. А сила доллара испаряется, нолик сдувается, как воздушный шарик. Вернее, похоже готов лопнуть. как мыльный пузырь. И чего будет стоить элита России и её детки??? ТЕ ЖЕ НУЛИ. И придет другая элита и другая власть. Так происходит всегда- при всех революциях и переворотах. А тем более МИРОВЫХ.
Ответить
1 д.
Геннадий Бережнов
Из 12 на слуху остался один Иванов, остальные уже видимо пока  дома сидят под арестом. Нет ни какой борьбы с коррупцией и никогда не было! Это такая схема: либо ты первый берёшь взятки, либо у тебя берут взятки, если попадёшься!
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх