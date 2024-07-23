"Это уже не смешно": Рогозин срочно обратился к Белоусову и раскрыл "полководцев". Вторая волна "чисток" - "надеюсь министр найдет основания"

Natalija Osminina

Всё делается за раз и очень просто. По крайней мере от ЭТОЙ элиты. Она же пришла к власти не своим мужеством, умом или знаниями, а чисто продажностью. То есть ДЕНЬГАМИ. Уберите деньги - и нет нынешней элиты. Это же единственное, что у них есть. Останется НОЛЬ. Если Вы думаете, что я говорю об экспроприации экспроприаторов и о каких-то там переворотах в РОССИИ- то НЕТ!!!))) Я говорю о перевороте МИРА!)) Ну, это же так просто и очевидно. Мир белого человека в последние 33 года без естественного ограничителя аппетитов Золотого миллиарда- СССР, перешел из земной жизни-в виртуальную жизнь небожителей. Рисуя нолики долларов в компе, они сами стали превращаться в нули. Они правят миром не потому, что умные, а потому, что богатые. А сила доллара испаряется, нолик сдувается, как воздушный шарик. Вернее, похоже готов лопнуть. как мыльный пузырь. И чего будет стоить элита России и её детки??? ТЕ ЖЕ НУЛИ. И придет другая элита и другая власть. Так происходит всегда- при всех революциях и переворотах. А тем более МИРОВЫХ.