Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Арестованный за взятку в размере миллиарда рублей генерал Тимур Иванов настолько не хочет сидеть в тюрьме, что продолжает шокировать Россию всю новыми подробностями своей биографии.
"Это уже не смешно": Рогозин срочно обратился к Белоусову и раскрыл "полководцев". Вторая волна "чисток" - "надеюсь министр найдет основания"
Комментарии
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ЮВ
Юрий Волков
А вообще, чтоб почистить нашу власть нужно не одно десятилетие, и пара поколений не меньше. Ибо детки тех, кто сейчас у власти, готовы эту власть приватизировать и надо их тоже от корыта оттеснять 👊
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1 д.
Natalija Osminina
Всё делается за раз и очень просто. По крайней мере от ЭТОЙ элиты. Она же пришла к власти не своим мужеством, умом или знаниями, а чисто продажностью. То есть ДЕНЬГАМИ. Уберите деньги - и нет нынешней элиты. Это же единственное, что у них есть. Останется НОЛЬ. Если Вы думаете, что я говорю об экспроприации экспроприаторов и о каких-то там переворотах в РОССИИ- то НЕТ!!!))) Я говорю о перевороте МИРА!)) Ну, это же так просто и очевидно. Мир белого человека в последние 33 года без естественного ограничителя аппетитов Золотого миллиарда- СССР, перешел из земной жизни-в виртуальную жизнь небожителей. Рисуя нолики долларов в компе, они сами стали превращаться в нули. Они правят миром не потому, что умные, а потому, что богатые. А сила доллара испаряется, нолик сдувается, как воздушный шарик. Вернее, похоже готов лопнуть. как мыльный пузырь. И чего будет стоить элита России и её детки??? ТЕ ЖЕ НУЛИ. И придет другая элита и другая власть. Так происходит всегда- при всех революциях и переворотах. А тем более МИРОВЫХ.
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1 д.
Геннадий Бережнов
Из 12 на слуху остался один Иванов, остальные уже видимо пока дома сидят под арестом. Нет ни какой борьбы с коррупцией и никогда не было! Это такая схема: либо ты первый берёшь взятки, либо у тебя берут взятки, если попадёшься!
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22 час.
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