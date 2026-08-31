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Царьград

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Козловский не выплатил алименты дочери, заявила адвокат Зуевой

Козловский не выплатил алименты дочери, заявила адвокат Зуевой

Адвокат Ольги Зуевой сообщила, что актёр Данила Козловский не выплачивает алименты на их дочь по устной договорённости.

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