Позитив для оптимистов

3 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    И главное, никто не хочет разбираться в этих тарифах! Вроде Мишустин умный человек и тоже пошёл на поводу у этой корр...ЖКХ в России – эт...
  • Елена Бреслова
    отличная новость, только запоздало это решение лет на 20-ть!Путин сделал важн...
  • Александр Николаевич
    Доцент от финансов прав, поставив в заголовок слова "ракетный УДАР" и приложив снимок очень похожий на историю со Скр...Ракетный удар выс...

Женщина с сумкой: Что известно о теракте в центре Стамбула 13 ноября

Женщина с сумкой: Что известно о теракте в центре Стамбула 13 ноября

При взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула погибло шесть человек, более 80 ранено. Ответственность за теракт ещё никто не взял, но у силовиков уже есть первые версии и подозреваемые.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх