Женщина с сумкой: Что известно о теракте в центре Стамбула 13 ноября

При взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула погибло шесть человек, более 80 ранено. Ответственность за теракт ещё никто не взял, но у силовиков уже есть первые версии и подозреваемые.
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