Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

В октябре 2023 года средняя температура воздуха составила 15,3 градуса. В результате прошедший месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в мир, сообщается 8 ноября на сайте европейской службы по изменению климата Copernicus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии