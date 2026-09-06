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Ротенберг об академии «Красная Машина»: «У нас занимаются тысячи детей. Хотим давать каждой возрастной группе по 2 часа льда в день. Это позволит обыгрывать канадцев, американцев»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался об академии « Красная Машина Юниор ». – «Красная Машина Юниор» под вашим руководством провела подготовку в Сочи.

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