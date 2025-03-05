ВСУ начали формировать в Липцах отряды штрафников после конфликтов военных

В Липцы Харьковской области прибыли подразделения военной службы правопорядка Украины. Их задача заключается в создании штрафных подразделений для дальнейшей отправки в район Волчанска, передает Telegram-канал «Северный ветер».
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