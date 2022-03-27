ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 6-й раз за 8 последних сезонов. Счет по сериям 4:1 в пользу москвичей

ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 6-й раз за 8 последних сезонов. ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1).
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