ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 6-й раз за 8 последних сезонов. Счет по сериям 4:1 в пользу москвичей

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ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 6-й раз за 8 последних сезонов. ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1).