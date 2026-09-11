Samsung привлекла двойника Тима Кука для рекламы Galaxy Z Fold8

Компания Samsung запустила новую рекламную кампанию для своего складного смартфона Galaxy Z Fold8, в которой задействован человек, внешне похожий на бывшего генерального директора Apple Тима Кука.
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