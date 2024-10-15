Рекордное число россиян стали банкротами. Без суда

В июле—сентябре 12,6 тыс. российских должников были объявлены финансово несостоятельными во внесудебном порядке, а с начала года таких стало свыше 23 тыс.
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