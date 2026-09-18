The richest man on the planet moved to live in a trailer

The richest man on the planet today, Elon Musk, said that he lives in an Airstream trailer in Memphis, Tennessee, next to the data center facilities of his company xAI under construction.
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