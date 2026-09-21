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Vivo X500 Pro Max: когда фото и видео становятся искусством — реальные впечатления от флагмана

В мире, где каждый новый смартфон обещает революцию в фотографии, Vivo X500 Pro Max действительно сделал шаг вперед.

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